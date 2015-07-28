《香港重要政经日程》--7月28日-8月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
7月28日（周二）
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
-- 信义光能 公布中期业绩。
-- 越秀房产信托基金 公布中期业绩。
--10:30 瑞银2015年下半年中国宏观经济展望传媒电话会议。
--10:30 百丽国际 周年股东大会。
--14:30 瑞银H股策略记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月29日（周三）
-- ASM PACIFIC 公布中期业绩。
-- 天行国际 公布全年业绩。
--10:00 山水水泥 股东特别大会。
7月30日（周四）
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 新城发展控股 公布中期业绩。
-- 山东新华制药 公布中期业绩。
-- 太平洋航运 公布中期业绩。
-- 卡宾 公布中期业绩。
7月31日（周五）
-- 公布6月份M-3货币供应数据。
-- 公布6月底人民币存款数字。
-- 公布6月底外汇基金总资产。
-- 公布6月份零售销售数据。
-- 中信资源 公布中期业绩。
-- 中核工业二三国际 公布中期业绩。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--12:00 周大福 周年股东大会。
--15:00 壹传媒 周年股东大会。
8月3日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--15:30 华润创业 股东特别大会。
8月4日（周二）
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布中期业绩。
-- 亚洲水泥 公布中期业绩。
8月5日（周三）
-- 渣打 公布中期业绩。
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
8月6日（周四）
-- 昆仑能源 公布中期业绩。
-- 朗廷 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”