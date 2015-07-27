路透基点：台湾美达重返市场，寻求1.45亿欧元五年期贷款

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾汽车零部件厂商美达股份有限公司重回贷款市场，寻求获得1.45亿欧元(1.59亿美元)五年期贷款。该公司在之前的近四年里一直缺席联贷市场。
永丰银行、中国信托商业银行担任牵头行兼簿记行。这笔无担保贷款由6,000万欧元A档和8,500万欧元B档组成，A档用于再融资，B档用于运营资金和资本支出。利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码145个基点。
以三个层级邀请银行参贷：
承贷3,000万欧元或以上的银行可获得25个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万欧元的银行可获得18个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万欧元或以上的银行可获得10个基点的前端费用，以及经理行头衔。
A档将分20笔按季等额偿还，B档有两年半宽限期，此后将分11笔按季不等额偿还：第1-10季每次偿还8%，第11季偿还20%。
若提取的贷款金额不到80%，则将附带20个基点的承诺费。
借款人的母公司美达工业股份有限公司为担保人。
银行回覆截止日期为8月26日。
该公司上次贷款是在2011年9月，当时签署了1.5亿美元五年期贷款协议，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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