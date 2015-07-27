路透基点：台湾美达重返市场，寻求1.45亿欧元五年期贷款

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾汽车零部件厂商美达股份有限公司重回贷款市场，寻求获得1.45亿欧元(1.59亿美元)五年期贷款。该公司在之前的近四年里一直缺席联贷市场。

永丰银行、中国信托商业银行担任牵头行兼簿记行。这笔无担保贷款由6,000万欧元A档和8,500万欧元B档组成，A档用于再融资，B档用于运营资金和资本支出。利率为欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码145个基点。

以三个层级邀请银行参贷：

承贷3,000万欧元或以上的银行可获得25个基点的前端费用，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万欧元的银行可获得18个基点的前端费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万欧元或以上的银行可获得10个基点的前端费用，以及经理行头衔。

A档将分20笔按季等额偿还，B档有两年半宽限期，此后将分11笔按季不等额偿还：第1-10季每次偿还8%，第11季偿还20%。

若提取的贷款金额不到80%，则将附带20个基点的承诺费。

借款人的母公司美达工业股份有限公司为担保人。

银行回覆截止日期为8月26日。

该公司上次贷款是在2011年9月，当时签署了1.5亿美元五年期贷款协议，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)