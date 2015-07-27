德国数据：德国7月企业信心回升，因希腊情势缓解

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
Ifo调查显示，企业对未来的看法较前月更加乐观，且认为现况亦有改善。
制造和趸售(批发)企业的信心上升，但零售和建筑公司信心转差。
一些德国企业最近公布强劲业绩，戴姆勒 第二季营业利润触及纪录高位，而运动装生产商彪马(Puma) 第二季营收高于预期。
今年初德国经济成长率放慢至0.3%，财政部上周称，4-6月当季的经济可能以同样幅度扩张。
Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown称，Ifo调查显示，尽管存在希腊问题，但德国经济仍在复苏，只不过动能尚未有太大增强。
欲浏览德国Ifo指数图表，请点选(link.reuters.com/buf92w) (完)
(编译 张明钧/王洋/于春红; 审校 孙茉莉/艾茂林/郑茵)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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