版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 17:21 BJT

德国数据：德国7月企业信心回升，因希腊情势缓解

Ifo调查显示，企业对未来的看法较前月更加乐观，且认为现况亦有改善。

制造和趸售(批发)企业的信心上升，但零售和建筑公司信心转差。

一些德国企业最近公布强劲业绩，戴姆勒 第二季营业利润触及纪录高位，而运动装生产商彪马(Puma) 第二季营收高于预期。

今年初德国经济成长率放慢至0.3%，财政部上周称，4-6月当季的经济可能以同样幅度扩张。

Capital Economics资深欧洲分析师Jennifer McKeown称，Ifo调查显示，尽管存在希腊问题，但德国经济仍在复苏，只不过动能尚未有太大增强。

欲浏览德国Ifo指数图表，请点选(link.reuters.com/buf92w) (完)

(编译 张明钧/王洋/于春红; 审校 孙茉莉/艾茂林/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐