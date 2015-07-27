台湾汇市：台币连三跌续探四个月新低，月底出口商抛汇卖需收敛跌幅

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
* 台币连三跌续创逾四个月新低 * 月底出口商抛汇卖需收敛跌幅 * 明日实质交易区间估在31.42-31.52 路透台北7月27日 - 台币兑美元 周一微贬创逾四个月收盘低位，并录得连三日跌势。汇银人士表 示，外资积极汇出令台币实质交投一度贬破31.5的整数关卡，不过出口商抛汇卖压随即出笼，略有收敛台币实 质交投跌幅，短线料实质交投暂在31.500附近震荡，后续关注韩元走势及外资汇出力道。 他们表示，汇市交投持续活络，台北外汇及元太外汇成交量合计14.36亿美元，主要消化外资买汇及出口 商抛汇等交易需求，尽管外资持续汇出，但时序临近月底，出口商在31.500上方抛汇意愿偏强，致台币实质交 投跌势略见缓和。 台币兑美元今日续探四个月收盘低位，前低为3月18日的31.650。 “股票跌太多了，又说出口不好，外资(美元)买盘还是会持续。”一位大型外资保管行交易员说。 上述交易员并称，因美元买盘热络加重短线台币实质交投的跌幅，而台币实质交投趋贬至31.500附近将会 吸引美元短多获利出场，近期暂先在31.500震荡整理，观望FOMC议息会议指引新的方向。 今日台币实质交易区间在31.446-31.523，上日交易区间在31.225-31.422。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.420-31.520。 台湾股市 周一收跌逾2%，续探九个月收盘新低。 证券交易所资料显示，今日外资及 陆资在台股卖超33.48亿台币，连续四个交易日卖超共计154.28亿台币。 多数亚洲新兴货币周一下滑，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议召开前市场态度谨慎，同时大 宗商品价格疲软推动马币和印尼卢比跌至17年低点。 韩元兑美元 收报1,167.0，近持 平上交易日收盘水准1,167.9。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点仍在价平附近。一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.500/31.520，上日收在31.460。 本周国际重要经济数据和事件有： 7/27(一)：美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制造业活动指数；德 国7月IFO企业景气判断指数；欧元区6月M3货供额及民间贷款。 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策 委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合 采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.560 31.530 31.446-31.600 31.600 10.06 14.07 元太外汇经纪公司 31.560 31.530 31.450-31.600 31.600 4.30 6.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.095/-0.075 -0.080/-0.065 (完)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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