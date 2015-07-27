台湾汇市：台币连三跌续探四个月新低，月底出口商抛汇卖需收敛跌幅

* 台币连三跌续创逾四个月新低 * 月底出口商抛汇卖需收敛跌幅 * 明日实质交易区间估在31.42-31.52 路透台北7月27日 - 台币兑美元 周一微贬创逾四个月收盘低位，并录得连三日跌势。汇银人士表 示，外资积极汇出令台币实质交投一度贬破31.5的整数关卡，不过出口商抛汇卖压随即出笼，略有收敛台币实 质交投跌幅，短线料实质交投暂在31.500附近震荡，后续关注韩元走势及外资汇出力道。 他们表示，汇市交投持续活络，台北外汇及元太外汇成交量合计14.36亿美元，主要消化外资买汇及出口 商抛汇等交易需求，尽管外资持续汇出，但时序临近月底，出口商在31.500上方抛汇意愿偏强，致台币实质交 投跌势略见缓和。 台币兑美元今日续探四个月收盘低位，前低为3月18日的31.650。 “股票跌太多了，又说出口不好，外资(美元)买盘还是会持续。”一位大型外资保管行交易员说。 上述交易员并称，因美元买盘热络加重短线台币实质交投的跌幅，而台币实质交投趋贬至31.500附近将会 吸引美元短多获利出场，近期暂先在31.500震荡整理，观望FOMC议息会议指引新的方向。 今日台币实质交易区间在31.446-31.523，上日交易区间在31.225-31.422。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.420-31.520。 台湾股市 周一收跌逾2%，续探九个月收盘新低。 证券交易所资料显示，今日外资及 陆资在台股卖超33.48亿台币，连续四个交易日卖超共计154.28亿台币。 多数亚洲新兴货币周一下滑，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议召开前市场态度谨慎，同时大 宗商品价格疲软推动马币和印尼卢比跌至17年低点。 韩元兑美元 收报1,167.0，近持 平上交易日收盘水准1,167.9。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点仍在价平附近。一个月美元/台币远汇 TWD1MNDFOR=尾盘报31.500/31.520，上日收在31.460。 本周国际重要经济数据和事件有： 7/27(一)：美国建筑许可年率6月修正值；美国6月耐久财订单；美国7月达拉斯联储制造业活动指数；德 国7月IFO企业景气判断指数；欧元区6月M3货供额及民间贷款。 7/28(二)：美联储(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的政策会议；巴西央行召开货币政策 委员会会议(至29日)；英国第二季国内生产总值(GDP)初值；美国5月标普/Case-Shiller；美国7月Markit综合 采购经理人指数(PMI)初值；美国7月消费者信心/里奇蒙联储7月综合制造业指数；日本6月零售销售。 7/29(三)：美联储公布利率决议；美国6月成屋待完成销售指数；德国 8月Gfk消费者信心指数；法国7月 消费者信心指数；英国6月消费者信贷及M4货供额、7月CBI零售销售差值；日本6月工业生产初值；瑞银集团(U BS)6月瑞士消费指数；巴西央行宣布利率决定。 7/30(四)：美国第二季GDP环比年率初值；德国7月失业报告、7月CPI初值；欧元区7月消费者信心指数初 值；欧元区7月企业景气指数、6月失业率；英国7月GfK消费者信心指数；瑞士7月KOF领先指标 ；澳洲6月建筑 许可/第二季进出口物价；韩国央行8月制造业景气判断指数、韩国6月工业生产；澳洲央行总裁史蒂文斯在博 鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话；日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。 7/31(五)：台湾第二季经济成长率(概估值)；中国6月货物和服务贸易；美国7月芝加哥采购经理人指数(P MI)；路透/密西根大学美国消费者信心指数7月终值；澳洲第二季生产者物价指数/6月民间信贷；日本6月建筑 订单及房屋开工；法国6月消费者支出、6月生产者物价指数；美国第二季雇佣成本指数；莫斯科央行公布利率 决定。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.560 31.530 31.446-31.600 31.600 10.06 14.07 元太外汇经纪公司 31.560 31.530 31.450-31.600 31.600 4.30 6.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.095/-0.075 -0.080/-0.065 (完)