重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料略低二级，避险情绪再现料支撑需求

* 招标品种：国开行3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：3/7年40亿元；5/10年60亿元

* 招标时间: 3/5年：7月28日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 10位(券商和银行)

* 预测区间: 3.30%-3.40%；3.58%-3.65%；3.94%-4.00%；3.92%-3.99%

* 预测均值: 3.34%；3.60%；3.98%；3.95%

路透北京7月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发3-10年四期债。路透调查显示，资金面相对宽裕以及数据显示经济回稳基础尚不牢固，料仍支撑债券需求，预计明日新债结果略低于二级市场，收益率预测均值分别为3.34%、3.60%、3.98%和3.95%。

交易员并表示，上周的财新PMI和今日工业企业利润数据均表现不佳，经济面疲弱的情况下货币政策料宽松不改，结合股市大跌后波动加大，市场资金或会继续进入债市避险。

“估计比二级稍微低一点，感觉(下午债券)市场情绪还不错。”北京一券商分析师说。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

北京一银行交易员亦预计，经济数据依旧呈现起伏，明日一级市场需求将延续近期向好态势，虽然相比上周投标倍数或许没那么高，但市场整体需求料仍畅旺。

国家统计局周一公布，6月全国规模以上工业企业实现利润总5 ,885.7亿元，同比下降0.3%，而5月份利润总额同比增长0.6%。6月份，规模以上工业企业利息支出同比下降6.2%，为今年以来最大降幅。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.3596%、3.6141%、3.9817%和3.9571%。

明日招标四期债发行总额不超过200亿元人民币，为国开行2015年第12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第12、13、16和10期增发债

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发行上限 3/7年40亿元；5/10年60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：7月28日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 7月30日

起息日 3年：6月18日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 7/29-30日

上市日 8月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%