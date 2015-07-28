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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:01 BJT

台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月28日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期5,511.0亿台币。    
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。              
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 7,602.3亿台币：
        07/29               1,466.80亿台币
        07/30               2,013.50亿台币
        07/31                 802.50亿台币
        08/03               3,319.50亿台币
   
       
    --公债付息共6.375亿台币。 
      7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。    


    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                    
     
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 董永年  审校 詹静宜)

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