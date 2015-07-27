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市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 17:26 BJT

欧洲经济：欧洲央行称预测通胀转折点还为时过早

路透法兰克福7月27日 - 欧洲央行周一发布公报称，今年通胀将逐渐上升，但要预测转折点还为时过早。

上述结论意味着欧洲央行并不急于退出旨在刺激经济、提高通胀的宽松政策。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉已经启动了超过1万亿欧元的宽松计划，主要购买公债，计划预计持续至2016年9月。但德国很多人希望其早点结束。

欧洲央行在公报中称：“从统计的角度来看，要辨别出基本通胀的转折点还为时过早，需要更多数据来表明这一转折点的形成。”

欧洲央行上个月将对今年的通胀预期上调至0.3%，而之前的预期为零。对明年通胀的预期为1.5%。(完) (编译 孙国玉；审校 艾茂林)

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