汽车产业：奥迪寄望全新改款A4杀出血路，扭转中国销售颓势

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透柏林7月27日 - 奥迪(Audi)周二表示，寄望重新设计的A4轿车将重振中国业绩。奥迪目前在中国正面临销售下滑及高层人事变动的挑战。
产品经理Jens Kotnik表示，奥迪将以更轻量化、更节能的新款A4轿车，来吸引中国买家。A4占奥迪全球180万辆生产量的五分之一。奥迪为大众汽车(福斯，Volkswagen) 旗下顶级品牌。
“A4是我们全球成长策略的重要支柱，”Kotnik在访问中表示，“它是奥迪的关键车款，尤其是在我们的主要市场中国、欧洲以及北美。”
全新的A4轿车将于9月法兰克福车展首度亮相，11月在欧洲开卖，与宝马汽车(BMW) 新改款的入门级3系列车款，以及去年推出的全新设计奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) C-Class相抗衡。
不过研究机构IHS Automotive指出，随着北京汽车、东风汽车 与比亚迪 等中国本土品牌纷纷投入竞争激烈的中型房车销售市场，奥迪核心车款在中国或将有一番苦战。
IHS Automotive预估，到2020年，A4轿车与旅行车车款在中国的销售量将达到124,866辆，只比去年的122,407辆上升2%。该机构预估宝马3系列将增长6.7%，至103,762辆；奔驰的C-Class跳升61%，至58,632辆，奔驰在2014年开始在中国制造C-Class车款。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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