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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 17:27 BJT

马来西亚评等：标准普尔维持马来西亚主权评等于A-，评等展望稳定

路透吉隆坡7月27日 - 信用评等机构标准普尔周一维持马来西亚长期外币主权债信评等于A-不变，评等展望为“稳定”，称国有基金一马发展(1MDB)相关的贪污指控将不会阻碍政策制定。

标准普尔同时表示，不认为能源价格下滑会影响马来西亚的长期财政整顿。

标准普尔在声明稿中指出，“该国强劲的外部地位以及非常多元的经济，可以吸收油气行业疲态的冲击。”

标准普尔上次是在2008年下调马来西亚的评等展望，而马国评等自2003年以来一直维持在A-。

本月稍早惠誉将马来西亚的展望修正为“稳定”。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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