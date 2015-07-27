马来西亚评等：标准普尔维持马来西亚主权评等于A-，评等展望稳定

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透吉隆坡7月27日 - 信用评等机构标准普尔周一维持马来西亚长期外币主权债信评等于A-不变，评等展望为“稳定”，称国有基金一马发展(1MDB)相关的贪污指控将不会阻碍政策制定。
标准普尔同时表示，不认为能源价格下滑会影响马来西亚的长期财政整顿。
标准普尔在声明稿中指出，“该国强劲的外部地位以及非常多元的经济，可以吸收油气行业疲态的冲击。”
标准普尔上次是在2008年下调马来西亚的评等展望，而马国评等自2003年以来一直维持在A-。
本月稍早惠誉将马来西亚的展望修正为“稳定”。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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