路透基点：百脑汇(武汉)实业有限公司完成6亿元人民币再融资

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，百脑汇(武汉)实业有限公司已从三家银行获得6亿元人民币(9,700万美元)七年期再融资贷款。
台湾土地银行担任额度代理行、牵头行兼簿记行，承贷2.4亿元人民币。彰化银行和台湾合作金库银行担任联合安排行，各承贷1.8亿元人民币。
借款人将以其在武汉的建筑物作为抵押。
建筑物抵押前的贷款利率为中国央行基准利率的115%，抵押后利率将降至中国央行基准利率的112%。贷款协议将在8月3日签署。
承贷2亿元人民币或以上的银行将获得12个基点的前端费用，以及联合安排行头衔；承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得8个基点的前端费用。若提取的贷款资金不到70%，将包含5个基点的承诺费。
百脑汇(武汉)实业有限公司的董事长担任这笔贷款的担保人。该贷款有两年宽限期，之后将分11期不等额偿还，每半年偿还一次：第1-10期每期偿还2.5%，第11期偿还75%。
百脑汇(武汉)实业有限公司是台湾蓝天电脑集团的子公司。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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