路透基点：百脑汇(武汉)实业有限公司完成6亿元人民币再融资

建筑物抵押前的贷款利率为中国央行基准利率的115%，抵押后利率将降至中国央行基准利率的112%。贷款协议将在8月3日签署。

承贷2亿元人民币或以上的银行将获得12个基点的前端费用，以及联合安排行头衔；承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得8个基点的前端费用。若提取的贷款资金不到70%，将包含5个基点的承诺费。