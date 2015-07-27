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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 17:56 BJT

路透基点：百脑汇(武汉)实业有限公司完成6亿元人民币再融资

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，百脑汇(武汉)实业有限公司已从三家银行获得6亿元人民币(9,700万美元)七年期再融资贷款。

台湾土地银行担任额度代理行、牵头行兼簿记行，承贷2.4亿元人民币。彰化银行和台湾合作金库银行担任联合安排行，各承贷1.8亿元人民币。

借款人将以其在武汉的建筑物作为抵押。

建筑物抵押前的贷款利率为中国央行基准利率的115%，抵押后利率将降至中国央行基准利率的112%。贷款协议将在8月3日签署。

承贷2亿元人民币或以上的银行将获得12个基点的前端费用，以及联合安排行头衔；承贷1-1.99亿元人民币的银行将获得8个基点的前端费用。若提取的贷款资金不到70%，将包含5个基点的承诺费。

百脑汇(武汉)实业有限公司的董事长担任这笔贷款的担保人。该贷款有两年宽限期，之后将分11期不等额偿还，每半年偿还一次：第1-10期每期偿还2.5%，第11期偿还75%。

百脑汇(武汉)实业有限公司是台湾蓝天电脑集团的子公司。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)

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