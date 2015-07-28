重温稿--台湾货币市场：短率稳在低档，外银钱多靠央行冲销

* 现金股利发放与股市不佳，外商银行资金多 * 央行冲销态度偏积极，维持适度宽裕 * 买票利率微降，因大型金融机构有去化压力 记者 董永年 路透台北7月27日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。银行资金调度人员表示，市场资金 相当宽裕，不过分配略有不均。拆入需求未因月底将届而升温，多靠央行冲销以维持市况平 稳。 资金调度人士称，由于现金股利发放以及近期股市表现不佳影响，外商银行手中现金满 满，这使得等待冲销的队伍愈排愈长，但央行也从善如流，不让市场资金太过浮滥。 〞以前都要到旬底才收得积极，现在月中开始几乎都收。〞大型公股商银资金调度人员 说。 他们认为，以目前资金偏宽松的状况评估，月底短率料持稳在低位。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.410-0.470% 0.388-0.460% **买票利率下调** 短票方面，交易员表示，受上周五大型金融机构大幅下调买票利率影响，今日短票成交 利率已从0.55%降至0.54%。 大型票券公司交易员指出，由于大型金融机构是市场主要资金供应者，只要买票利率合 理，票券商一定会优先供应。但这也排挤到其他银行的资金配置需求，若是银行想买票，只 能进一步调降利率。 〞这么有诚意降5个点，应该要给。〞大型票券商主管说。 另一大型票券商交易员则称，由于大型金融机构已经很久没买票，相较于过去的余额逾 300亿台币，如今却仅有20余亿。若要预估金融机构的买券力道何时衰竭，只能说还要很久 。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，上日在0.545-0.55% 。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 553%，同前日；上日成交量129.31亿台币，前日94.77亿台币。 台湾央行周一公布，共发行505亿台币定存单。较今日存单到期金额504亿台币，存单发 行余额增1亿。 本周央行存单到期金额总计为1兆297.8亿；分别为周二5,511亿、周三1,466.80亿、周 四2,013.50亿及周五802.50亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为164亿台币，累积超额准备为2,440亿台币、 加计前期1%的超额准备3,966亿台币。 **资金分配不均** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，现金股利发放令投信资金分配不均状况延续， 不过整体资金相当宽裕，调度不成问题。 〞投信还是不均，与股利发放与月底到了有关。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，除了投信外，寿险业也呈现多缺不一的状况，不过没有影响RP 利率，还是与上一交易日持平。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 黄凯)