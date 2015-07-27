中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透伦敦7月27日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：只要仍维持于1.0800-1.1500之间，则长期格局呈中性。我认为升破1.1500重要心理区域，将是可能带来更大偏多效应的关键突破，另一方面，必须跌破1.0800才能确认日线图上的低点下移，并且有机会让整体走势倾向重新回到下行。
美元/日圆：周五和今日亚洲时段下滑，跌破支撑位123.60。这确认了四小时图上的低点下移，我认为，这已使短线格局转空。预计空头将瞄准122.90，即7月14日的低点。我们研究短期动能显示动能偏空，强化美元兑日圆短期向下的可能。相对强弱指标(RSI)在50附近遭遇阻力后转跌，而原已经低于触发线(trigger line)的MACD刚刚出现负面信号。至于整体趋势，我仍然认为美元升破由6月5日高点拉出的下行趋势线，表明长期上行趋势再度蕴酿。所以我预计若进一步回调则提供了买入的契机。
英镑/美元：周五在1.5465寻获支撑，反弹并触及阻力位1.5540。看下震荡指标，预计反弹会持续一段时间。相对强弱指标从30上方反弹，目前升向50阻力位，而MACD已触底并可能随时向上越过触发线。若向上突破1.5540，则可能先瞄准下道阻力1.5580。日线图上，在反弹时，1.5465支撑位刚好在80日指数平滑移动平均线位置。这让我们相信整体趋势依旧有些正面，在不远的将来还存在汇价走升的可能。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1066 1.0982 0.76 -8.52 1.2097
美元/日圆 123.34 123.79 -0.36 3.25 119.68
欧元/日圆 136.49 135.94 0.40 -6.01 144.77
美元/瑞郎 0.9566 0.9623 -0.59 -3.77 0.9941
英镑/美元 1.5518 1.5512 0.04 -0.35 1.5573
美元/加元 1.2994 1.3048 -0.41 11.84 1.1618
澳元/美元 0.7299 0.7280 0.26 -10.64 0.8168
新西兰元/美元 0.6611 0.6571 0.61 -15.21 0.7797
欧元/瑞郎 1.0587 1.0567 0.19 -11.97 1.2026
欧元/英镑 0.7130 0.7077 0.75 -8.06 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4498 9.4312 0.20 0.44 9.4688
美元/挪威克朗 8.1592 8.2010 -0.51 9.20 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋；审校 蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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