路透伦敦7月27日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：只要仍维持于1.0800-1.1500之间，则长期格局呈中性。我认为升破1.1500重要心理区域，将是可能带来更大偏多效应的关键突破，另一方面，必须跌破1.0800才能确认日线图上的低点下移，并且有机会让整体走势倾向重新回到下行。

美元/日圆：周五和今日亚洲时段下滑，跌破支撑位123.60。这确认了四小时图上的低点下移，我认为，这已使短线格局转空。预计空头将瞄准122.90，即7月14日的低点。我们研究短期动能显示动能偏空，强化美元兑日圆短期向下的可能。相对强弱指标(RSI)在50附近遭遇阻力后转跌，而原已经低于触发线(trigger line)的MACD刚刚出现负面信号。至于整体趋势，我仍然认为美元升破由6月5日高点拉出的下行趋势线，表明长期上行趋势再度蕴酿。所以我预计若进一步回调则提供了买入的契机。

英镑/美元：周五在1.5465寻获支撑，反弹并触及阻力位1.5540。看下震荡指标，预计反弹会持续一段时间。相对强弱指标从30上方反弹，目前升向50阻力位，而MACD已触底并可能随时向上越过触发线。若向上突破1.5540，则可能先瞄准下道阻力1.5580。日线图上，在反弹时，1.5465支撑位刚好在80日指数平滑移动平均线位置。这让我们相信整体趋势依旧有些正面，在不远的将来还存在汇价走升的可能。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1066 1.0982 0.76 -8.52 1.2097

美元/日圆 123.34 123.79 -0.36 3.25 119.68

欧元/日圆 136.49 135.94 0.40 -6.01 144.77

美元/瑞郎 0.9566 0.9623 -0.59 -3.77 0.9941

英镑/美元 1.5518 1.5512 0.04 -0.35 1.5573

美元/加元 1.2994 1.3048 -0.41 11.84 1.1618

澳元/美元 0.7299 0.7280 0.26 -10.64 0.8168

新西兰元/美元 0.6611 0.6571 0.61 -15.21 0.7797

欧元/瑞郎 1.0587 1.0567 0.19 -11.97 1.2026

欧元/英镑 0.7130 0.7077 0.75 -8.06 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4498 9.4312 0.20 0.44 9.4688

美元/挪威克朗 8.1592 8.2010 -0.51 9.20 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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