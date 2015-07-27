台湾央行：外币结算平台款券同步交割明起营运，可降低交割风险

路透台北7月27日 - 台湾央行周一宣布，外币结算平台款券同步交割(DVP)机制28日起正式营运，将提供多币别、各类外币有价证券的DVP服务，藉此提升台湾境内的外币债票券交易的款券交割效率，并降低交割风险。

台湾央行新闻稿指出，外币结算平台提供外币债票券DVP机制营运后，将间接与国际保管机构Euroclear及Clearstream连结，将可提供境内外投资人更安全及便捷的跨境交割服务，吸引境外投资人参与台湾金融市场，有助于扩大台湾货币市场与债券市场的交易规模。

〞将来外币计价的外币计价股票、ETF都可以纳入，标的会一直增加。〞台湾央行副总裁杨金龙今天在一场记者会说。

台湾集中保管结算所董事长丁克华在会中指出，外币结算平台纳入DVP机制后，款项收付改为透过平台处理，可提供服务的币别扩大包含美元、人民币、日圆及欧元。

他并称，有价证券的种类亦扩大包括外币票券、外币债券，及将于8月上线的外币可转让定期存单(NCD)，或未来主管机关规划开放的外币计价股票、ETF等的款券交割亦可透过平台办理。

他认为，随外币结算平台款券同步交割(DVP)明日上线，预估将来营运量会非常大，未来包括保险公司在海外投资，部位高达6.4兆(万亿)台币的外币债券，只要在台湾集保结算所完成登录，即在台湾境内寻找买家并进行交易，不但可省下交易成本及时间，亦可降低汇率风险。