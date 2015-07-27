台湾央行：外币结算平台款券同步交割明起营运，可降低交割风险

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透台北7月27日 - 台湾央行周一宣布，外币结算平台款券同步交割(DVP)机制28日起正式营运，将提供多币别、各类外币有价证券的DVP服务，藉此提升台湾境内的外币债票券交易的款券交割效率，并降低交割风险。
台湾央行新闻稿指出，外币结算平台提供外币债票券DVP机制营运后，将间接与国际保管机构Euroclear及Clearstream连结，将可提供境内外投资人更安全及便捷的跨境交割服务，吸引境外投资人参与台湾金融市场，有助于扩大台湾货币市场与债券市场的交易规模。
〞将来外币计价的外币计价股票、ETF都可以纳入，标的会一直增加。〞台湾央行副总裁杨金龙今天在一场记者会说。
台湾集中保管结算所董事长丁克华在会中指出，外币结算平台纳入DVP机制后，款项收付改为透过平台处理，可提供服务的币别扩大包含美元、人民币、日圆及欧元。
他并称，有价证券的种类亦扩大包括外币票券、外币债券，及将于8月上线的外币可转让定期存单(NCD)，或未来主管机关规划开放的外币计价股票、ETF等的款券交割亦可透过平台办理。
他认为，随外币结算平台款券同步交割(DVP)明日上线，预估将来营运量会非常大，未来包括保险公司在海外投资，部位高达6.4兆(万亿)台币的外币债券，只要在台湾集保结算所完成登录，即在台湾境内寻找买家并进行交易，不但可省下交易成本及时间，亦可降低汇率风险。
此外，该机制营运后亦可降低参与者的作业成本，届时证券商、票券商及投资人的债券及票券交易款券交割可整合于同一作业平台办理，增加市场参与者之便利性，并提升效率。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜/林高丽)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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