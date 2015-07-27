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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 18:06 BJT

路透基点：越南SacomBank在台湾签署5,000万美元离岸定期贷款--TRLPC

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越南企业SacomBank于7月24日在台湾签署一项5,000万美元离岸五年期贷款。

国泰世华银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。其他四家银行在一般银团阶段以参贷行身份加入。

一位消息人士说，这笔无抵押融资的利率为较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点。

这笔贷款有三年宽限期，之后分三期按年等额偿还。

贷款用于运营资金。

SacomBank上次在2010年12月寻求贷款，当时委托荷兰开发银行FMO为其安排1-1.5亿美元10年期次顺位贷款。

贷款分配情况如下：国泰世华银行贷款2,500万美元，中国建设银行贷款1,000万美元，玉山商业银行、上海商业储蓄银行和永丰银行各贷款500万美元。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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