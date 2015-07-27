路透基点：越南SacomBank在台湾签署5,000万美元离岸定期贷款--TRLPC

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，越南企业SacomBank于7月24日在台湾签署一项5,000万美元离岸五年期贷款。

国泰世华银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。其他四家银行在一般银团阶段以参贷行身份加入。

一位消息人士说，这笔无抵押融资的利率为较六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码325个基点。

这笔贷款有三年宽限期，之后分三期按年等额偿还。

贷款用于运营资金。

SacomBank上次在2010年12月寻求贷款，当时委托荷兰开发银行FMO为其安排1-1.5亿美元10年期次顺位贷款。