企业并购：Teva同意以405亿美元收购Allergan旗下非专利药业务

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
Teva 在声明中称，将支付337.5亿美元现金及价值67.5亿美元的Teva股票，相当于该公司10%的股权。
与此同时，Teva已取消对Mylan的400亿美元收购要约。
Teva与Allergan的交易获得双方公司董事会的一致批准，料在2016年第一季完成。
Teva执行长Erez Vigodman表示，合并后的公司2016年试算营收将为260亿美元，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为95亿美元。
Teva称，相信此次收购将大幅提高经调整后的每股盈余(EPS)，2016年将出现两位数的增幅，交易完成后的第二和第三年增幅将超过20%。
该公司预计，受益于运营、生产及营销效率的提高，交易完成后的第三年成本协同效应和税金节约额将共计为14亿美元。
其还预计，该并购案将在2016年带来65亿美元的自由现金流，并在以后数年逐步增加，这意味着公司未来将能够继续进行收购，扩张专利药和非专利药领域的产品线。(完)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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