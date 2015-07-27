企业并购：Teva同意以405亿美元收购Allergan旗下非专利药业务

Teva 在声明中称，将支付337.5亿美元现金及价值67.5亿美元的Teva股票，相当于该公司10%的股权。

与此同时，Teva已取消对Mylan的400亿美元收购要约。

Teva与Allergan的交易获得双方公司董事会的一致批准，料在2016年第一季完成。

Teva执行长Erez Vigodman表示，合并后的公司2016年试算营收将为260亿美元，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为95亿美元。

Teva称，相信此次收购将大幅提高经调整后的每股盈余(EPS)，2016年将出现两位数的增幅，交易完成后的第二和第三年增幅将超过20%。

该公司预计，受益于运营、生产及营销效率的提高，交易完成后的第三年成本协同效应和税金节约额将共计为14亿美元。