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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 19:06 BJT

东南亚股市：多数下滑逾1%，泰国股市跌至近14个月低点

泰国商务部公布数据显示，6月出口下滑幅度创2011年底来最大，暗
示货币贬值并未活络该国长期停滞的成长引擎。
    
    印尼股市 收低1.8%，创下2014年4月以来最低收位，菲律宾股
市 中止四日涨势，收低1.5%。
    
    新加坡股市 连续第五日下跌，创下两周最低收位。马来西亚
股市 连续第四日收低。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在中国疑虑影响下
下跌1.7%，另外投资人也预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议
可能再为升息跨出一小步。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   377.40    -4.80   -1.26  
 -8.12   410.77
    新加坡                   3313.42   -39.23   -1.17  
 -1.54  3365.15
    马来西亚                  1709.76   -11.00   -0.64  
 -2.92  1761.25
    泰国                      1412.55   -25.53   -1.78  
 -5.68  1497.67
    印尼                      4771.29   -85.31   -1.76  
 -8.72  5226.95
    菲律宾                     7547.44  -118.08   -1.54  
 +4.38  7230.57
    越南                        635.46     4.20   +0.67  
+16.46   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 王洋/张明钧/陈宗琦)

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