东南亚股市：多数下滑逾1%，泰国股市跌至近14个月低点

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
泰国商务部公布数据显示，6月出口下滑幅度创2011年底来最大，暗 示货币贬值并未活络该国长期停滞的成长引擎。 印尼股市 收低1.8%，创下2014年4月以来最低收位，菲律宾股 市 中止四日涨势，收低1.5%。 新加坡股市 连续第五日下跌，创下两周最低收位。马来西亚 股市 连续第四日收低。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在中国疑虑影响下 下跌1.7%，另外投资人也预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议 可能再为升息跨出一小步。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 377.40 -4.80 -1.26 -8.12 410.77 新加坡 3313.42 -39.23 -1.17 -1.54 3365.15 马来西亚 1709.76 -11.00 -0.64 -2.92 1761.25 泰国 1412.55 -25.53 -1.78 -5.68 1497.67 印尼 4771.29 -85.31 -1.76 -8.72 5226.95 菲律宾 7547.44 -118.08 -1.54 +4.38 7230.57 越南 635.46 4.20 +0.67 +16.46 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 王洋/张明钧/陈宗琦)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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