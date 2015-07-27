国际油市：柴油供应充沛持续令价差承压

路透新加坡7月27日 - 交易商周一表示，亚洲和中东柴油供应充沛持 续，令近日交易的船货现货差价承压。 交易商表示，在新加坡，联合石化和中国石油持续卖出，这协助拖累 指标含硫500ppm柴油的价差。交易商补充称，这几家中国企业可能试着为 8月料将创纪录的柴油出口寻找买家。 印度Essar Oil可能最多出售7万吨的含硫500ppm柴油，8月19日至23 日从Vadinar装运，每桶较中东报价升水1.30-1.50美元，不过这还无法证 实。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能出售含硫500ppm柴 油船货，8月5日至7日从Melaka装运，每桶较新加坡报价贴水1.50-1.60美 元，低于8月2-4日装运船货的贴水1.40美元。 马来西亚国家石油公司并卖出23万桶含硫0.25%柴油，8月6日至7日从 Kertih装运，每桶较新加坡报价贴水1.80-1.90美元，另卖出含硫10ppm柴 油船货，8月8日至10日从Melaka装运，每桶升水0.90美元。 然这些交易无法证实。 新加坡现货交易中，有两笔航煤交易，三笔柴油交易。 兴隆以每桶较8月11日-17日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向 BP买进10万桶航煤，船期是8月11-15日。 兴隆以每桶较8月21日-27日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向 BP买进10万桶航煤，船期是8月22-26日。 BP以每桶较8月14日-20日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向联 合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月16-20日。 联合石化以较7月新加坡均价升水0.40美元卖给BP 15万桶含硫500ppm 柴油，船期是8月22-26日。 中国石油以较7月新加坡均价升水0.20美元卖给BP 15万桶含硫500ppm 柴油，船期是8月17-21日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)