国际油市：柴油供应充沛持续令价差承压

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透新加坡7月27日 - 交易商周一表示，亚洲和中东柴油供应充沛持 续，令近日交易的船货现货差价承压。 交易商表示，在新加坡，联合石化和中国石油持续卖出，这协助拖累 指标含硫500ppm柴油的价差。交易商补充称，这几家中国企业可能试着为 8月料将创纪录的柴油出口寻找买家。 印度Essar Oil可能最多出售7万吨的含硫500ppm柴油，8月19日至23 日从Vadinar装运，每桶较中东报价升水1.30-1.50美元，不过这还无法证 实。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能出售含硫500ppm柴 油船货，8月5日至7日从Melaka装运，每桶较新加坡报价贴水1.50-1.60美 元，低于8月2-4日装运船货的贴水1.40美元。 马来西亚国家石油公司并卖出23万桶含硫0.25%柴油，8月6日至7日从 Kertih装运，每桶较新加坡报价贴水1.80-1.90美元，另卖出含硫10ppm柴 油船货，8月8日至10日从Melaka装运，每桶升水0.90美元。 然这些交易无法证实。 新加坡现货交易中，有两笔航煤交易，三笔柴油交易。 兴隆以每桶较8月11日-17日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向 BP买进10万桶航煤，船期是8月11-15日。 兴隆以每桶较8月21日-27日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向 BP买进10万桶航煤，船期是8月22-26日。 BP以每桶较8月14日-20日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向联 合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月16-20日。 联合石化以较7月新加坡均价升水0.40美元卖给BP 15万桶含硫500ppm 柴油，船期是8月22-26日。 中国石油以较7月新加坡均价升水0.20美元卖给BP 15万桶含硫500ppm 柴油，船期是8月17-21日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选