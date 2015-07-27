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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 19:41 BJT

国际油市：柴油供应充沛持续令价差承压

路透新加坡7月27日 - 交易商周一表示，亚洲和中东柴油供应充沛持
续，令近日交易的船货现货差价承压。
    
    交易商表示，在新加坡，联合石化和中国石油持续卖出，这协助拖累
指标含硫500ppm柴油的价差。交易商补充称，这几家中国企业可能试着为
8月料将创纪录的柴油出口寻找买家。
    
    印度Essar Oil可能最多出售7万吨的含硫500ppm柴油，8月19日至23
日从Vadinar装运，每桶较中东报价升水1.30-1.50美元，不过这还无法证
实。
    
    交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能出售含硫500ppm柴
油船货，8月5日至7日从Melaka装运，每桶较新加坡报价贴水1.50-1.60美
元，低于8月2-4日装运船货的贴水1.40美元。
    
    马来西亚国家石油公司并卖出23万桶含硫0.25%柴油，8月6日至7日从
Kertih装运，每桶较新加坡报价贴水1.80-1.90美元，另卖出含硫10ppm柴
油船货，8月8日至10日从Melaka装运，每桶升水0.90美元。
    
    然这些交易无法证实。
    
    新加坡现货交易中，有两笔航煤交易，三笔柴油交易。
    
    兴隆以每桶较8月11日-17日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向
BP买进10万桶航煤，船期是8月11-15日。
    
    兴隆以每桶较8月21日-27日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向
BP买进10万桶航煤，船期是8月22-26日。
    
    BP以每桶较8月14日-20日新加坡平均报价贴水0.80美元的价格，向联
合石化买进15万桶含硫500ppm柴油，船期是8月16-20日。
    
    联合石化以较7月新加坡均价升水0.40美元卖给BP 15万桶含硫500ppm
柴油，船期是8月22-26日。
    
    中国石油以较7月新加坡均价升水0.20美元卖给BP 15万桶含硫500ppm
柴油，船期是8月17-21日。(完)
      
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/SCN]
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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