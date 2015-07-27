中国证券：证监会赴铭创软件和同花顺网络核查场外配资有关线索

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透北京7月27日 - 中国证监会周一晚间表示，在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上，证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。
为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子 稍早公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。
据官网介绍，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，是国内第一家互联网金融信息服务行业上市公司，国家规划布局内重点软件企业、国家信息化试点工程单位。
铭创则是服务于中国证券市场的金融机构和投资管理机构，是涵盖中国金融资产管理科技领域的，集“技术研发、工程实施、客户服务、运维外包”为一体的技术管理型高新技术企业。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选