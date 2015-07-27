中国证券：证监会赴铭创软件和同花顺网络核查场外配资有关线索

路透北京7月27日 - 中国证监会周一晚间表示，在前期对恒生网络场外配资业务专项核查工作的基础上，证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ，进一步核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。

为配合监管层的调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子 稍早公告称，关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。

据官网介绍，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，是国内第一家互联网金融信息服务行业上市公司，国家规划布局内重点软件企业、国家信息化试点工程单位。