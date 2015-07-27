马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.74%盘中创近三周最低，因出口下滑

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透雅加达7月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四个交易日下 跌，来到近三周最低，因在数据显示本月出口下滑后交易商出脱仓位，其 他竞争油市走跌亦构成压力。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低1.74%，报 每吨2,140马币，稍早一度触及2,139马币，为7月8日以来最低。 成交量报41,956口，高于通常的35,500口。 “市况疲弱，出口数据偏空，”一名外资商品经纪商驻吉隆坡交易员 表示，他并称其他竞争油品市场亦下跌。 “所有指标都指向市况疲弱，棕榈油将持续下行。” 船货调查机构ITS公布，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较上月同期减 少17.7%至1,152,045吨，6月同期出口为1,400,162吨。 船货调查机构SGS表示，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较前月同期降 15.4%至1,178,568吨。 交易商称，棕榈油价格若要打破当前下跌趋势，出口必须回升。 “我们需要消费国需求回升，因为从此时开始一路到11月，产出将增 加。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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