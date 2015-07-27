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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 19:33 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.74%盘中创近三周最低，因出口下滑

路透雅加达7月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四个交易日下
跌，来到近三周最低，因在数据显示本月出口下滑后交易商出脱仓位，其
他竞争油市走跌亦构成压力。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低1.74%，报
每吨2,140马币，稍早一度触及2,139马币，为7月8日以来最低。
    
    成交量报41,956口，高于通常的35,500口。
    
    “市况疲弱，出口数据偏空，”一名外资商品经纪商驻吉隆坡交易员
表示，他并称其他竞争油品市场亦下跌。
    
    “所有指标都指向市况疲弱，棕榈油将持续下行。”
    
    船货调查机构ITS公布，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较上月同期减
少17.7%至1,152,045吨，6月同期出口为1,400,162吨。
    
    船货调查机构SGS表示，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较前月同期降
15.4%至1,178,568吨。
    
    交易商称，棕榈油价格若要打破当前下跌趋势，出口必须回升。

    “我们需要消费国需求回升，因为从此时开始一路到11月，产出将增
加。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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