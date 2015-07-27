马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.74%盘中创近三周最低，因出口下滑

路透雅加达7月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第四个交易日下 跌，来到近三周最低，因在数据显示本月出口下滑后交易商出脱仓位，其 他竞争油市走跌亦构成压力。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收低1.74%，报 每吨2,140马币，稍早一度触及2,139马币，为7月8日以来最低。 成交量报41,956口，高于通常的35,500口。 “市况疲弱，出口数据偏空，”一名外资商品经纪商驻吉隆坡交易员 表示，他并称其他竞争油品市场亦下跌。 “所有指标都指向市况疲弱，棕榈油将持续下行。” 船货调查机构ITS公布，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较上月同期减 少17.7%至1,152,045吨，6月同期出口为1,400,162吨。 船货调查机构SGS表示，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较前月同期降 15.4%至1,178,568吨。 交易商称，棕榈油价格若要打破当前下跌趋势，出口必须回升。 “我们需要消费国需求回升，因为从此时开始一路到11月，产出将增 加。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)