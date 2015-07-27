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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 19:57 BJT

企业结盟：美国达美航空将认购中国东方航空H股新股，强化合作关系

路透7月27日 - 中国东方航空 表示，将通过一般性授权发行H股新股，并与达美航空达成认购协议，认购价格为34.9亿港元。

东方航空申请在7月28日当地时间早上9:00点复牌。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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