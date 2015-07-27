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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 20:14 BJT

国际油市：石脑油裂解价差创四日高位，布兰特原油价格疲软

路透新加坡7月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一扩大升势至四日高位
每吨77.78美元，因布兰特原油价格跌至近四个月低位。
    
    但交易员表示，石脑油市场基本面因供应充沛而疲弱，由于除了汽油
之外的油品均供应充足，使炼油商有减产的压力。

    韩国LG化学提前买进9月上半月船期的石脑油船货，结果还不清楚，
不过一位产业消息人士预估，价格水准约较日本成本加运费(C&F)报价每
吨贴水3美元。
    
    亚洲汽油裂解价差亦上涨，但创下五日高位每桶15.82美元。
    
    交易商表示，汽油裂解价格虽变动较大，但表现仍较其他油品为佳，
因全球需求横跨亚洲、中东、非洲及美国。
    
    在新加坡现货市场，雪佛龙(Chevron)出售一批95号汽油船货给联合
石化，8月11-15日装运，每桶报73.90美元，此为今日唯一一笔现货交易
。(完)
        
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    产油国官方售价英文原文   

 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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