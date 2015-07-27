国际油市：石脑油裂解价差创四日高位，布兰特原油价格疲软

路透新加坡7月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一扩大升势至四日高位 每吨77.78美元，因布兰特原油价格跌至近四个月低位。 但交易员表示，石脑油市场基本面因供应充沛而疲弱，由于除了汽油 之外的油品均供应充足，使炼油商有减产的压力。 韩国LG化学提前买进9月上半月船期的石脑油船货，结果还不清楚， 不过一位产业消息人士预估，价格水准约较日本成本加运费(C&F)报价每 吨贴水3美元。 亚洲汽油裂解价差亦上涨，但创下五日高位每桶15.82美元。 交易商表示，汽油裂解价格虽变动较大，但表现仍较其他油品为佳， 因全球需求横跨亚洲、中东、非洲及美国。 在新加坡现货市场，雪佛龙(Chevron)出售一批95号汽油船货给联合 石化，8月11-15日装运，每桶报73.90美元，此为今日唯一一笔现货交易 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)