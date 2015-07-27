国际油市：石脑油裂解价差创四日高位，布兰特原油价格疲软

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透新加坡7月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一扩大升势至四日高位 每吨77.78美元，因布兰特原油价格跌至近四个月低位。 但交易员表示，石脑油市场基本面因供应充沛而疲弱，由于除了汽油 之外的油品均供应充足，使炼油商有减产的压力。 韩国LG化学提前买进9月上半月船期的石脑油船货，结果还不清楚， 不过一位产业消息人士预估，价格水准约较日本成本加运费(C&F)报价每 吨贴水3美元。 亚洲汽油裂解价差亦上涨，但创下五日高位每桶15.82美元。 交易商表示，汽油裂解价格虽变动较大，但表现仍较其他油品为佳， 因全球需求横跨亚洲、中东、非洲及美国。 在新加坡现货市场，雪佛龙(Chevron)出售一批95号汽油船货给联合 石化，8月11-15日装运，每桶报73.90美元，此为今日唯一一笔现货交易 。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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