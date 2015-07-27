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市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 20:20 BJT

表格：美国6月建筑许可修正后为增长7.0%，年率为133.7万户

路透7月27日 - 美国商务部周一下修了7月17日公布的6月建筑许可数据。

    经季节调整后的建筑许可如下:

    变动百分比(%)   6月   前值     5月    前值  15年6月/14年6月 前值
     建筑许可       7.0    7.4     9.6     9.6      29.4        30.0

    年率(千户)      6月   前值     5月    前值     14年6月      前值
     建筑许可　    1,337  1,343   1,250   1,250     1,033      1,033


    建筑许可(千户)   6月   前值     5月    前值     14年6月     前值
     独栋房屋        692    687     681     681       648        648
     多户房屋        645    656     569     569       385        385(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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