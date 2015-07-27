国际油市：380-cst燃料油价差连两日回升，受直接价格偏低提振

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透新加坡7月27日 - 亚洲380-cst燃料油价差周一连续第二个交易 日走强，交易商称这是受直接价格偏低提振，且航运业需求改善；直接价 格偏低使得贴水免于进一步下滑。 路透周一数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格贴水收窄1.06 美元，达到每吨2.50美元。 尽管贴水收窄，交易商称市场仍旧供应充裕，将需要至少两周以上时 间来清理储油槽及海上储油的超额供给。 一名新加坡交易商表示，“可以确定的是油槽很满。” 新加坡国际企业发展局(IES)上周公布数据显示，存货在7月22日当周 创下历史新高。 交易商称这可能是因为有大量海上储油在上周流入陆上油槽。 现货市场有三笔交易。 卢克石油(Lukoil)出售8月22-26日装运的2万吨380-cst燃料油给维多 公司，每吨290美元。 道达尔出售8月11-15日装运的2万吨380-cst燃料油给维多公司，每吨 288美元。 卢克石油(Lukoil)出售8月16-20日装运的2万吨380-cst燃料油给维多 公司，每吨290美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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