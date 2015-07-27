国际油市：380-cst燃料油价差连两日回升，受直接价格偏低提振

路透新加坡7月27日 - 亚洲380-cst燃料油价差周一连续第二个交易 日走强，交易商称这是受直接价格偏低提振，且航运业需求改善；直接价 格偏低使得贴水免于进一步下滑。 路透周一数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格贴水收窄1.06 美元，达到每吨2.50美元。 尽管贴水收窄，交易商称市场仍旧供应充裕，将需要至少两周以上时 间来清理储油槽及海上储油的超额供给。 一名新加坡交易商表示，“可以确定的是油槽很满。” 新加坡国际企业发展局(IES)上周公布数据显示，存货在7月22日当周 创下历史新高。 交易商称这可能是因为有大量海上储油在上周流入陆上油槽。 现货市场有三笔交易。 卢克石油(Lukoil)出售8月22-26日装运的2万吨380-cst燃料油给维多 公司，每吨290美元。 道达尔出售8月11-15日装运的2万吨380-cst燃料油给维多公司，每吨 288美元。 卢克石油(Lukoil)出售8月16-20日装运的2万吨380-cst燃料油给维多 公司，每吨290美元。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)