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货币新闻 | 2015年 7月 27日 星期一 21:37 BJT

美国热股：菲亚特克莱斯勒股价跌逾5%，此前遭监管机构罚钜款

路透7月27日 - 据路透拿到的文件，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周日对菲亚特克莱斯勒 处以1.05亿美元罚款，因在涉及数百万辆汽车召回的失误，该罚金也创下纪录规模，这凸显出该机构对汽车厂商的问题愈发强硬。

菲亚特克莱斯勒盘初股价大跌-5.21%至14.36美元，上交易日收报15.15美元。(完) 　　

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