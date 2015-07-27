美国热股：菲亚特克莱斯勒股价跌逾5%，此前遭监管机构罚钜款

路透7月27日 - 据路透拿到的文件，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周日对菲亚特克莱斯勒 处以1.05亿美元罚款，因在涉及数百万辆汽车召回的失误，该罚金也创下纪录规模，这凸显出该机构对汽车厂商的问题愈发强硬。