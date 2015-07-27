美国热股：菲亚特克莱斯勒股价跌逾5%，此前遭监管机构罚钜款

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透7月27日 - 据路透拿到的文件，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周日对菲亚特克莱斯勒 处以1.05亿美元罚款，因在涉及数百万辆汽车召回的失误，该罚金也创下纪录规模，这凸显出该机构对汽车厂商的问题愈发强硬。
菲亚特克莱斯勒盘初股价大跌-5.21%至14.36美元，上交易日收报15.15美元。(完)
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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