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货币新闻 | 2015年 7月 27日 星期一 21:34 BJT

美国热股：Facebook盘初股价小跌，将升级免费基本网路服务

路透7月27日 - Facebook 一名高管表示，计画升级其服务，提供手机免费基本网路功能，过去一年该公司已在17个发展中国家推出这项应用。

Facebook盘初股价小跌0.77%至96.20美元，上交易日收报96.95美元。(完) 　　

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