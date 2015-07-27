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货币新闻 | 2015年 7月 27日 星期一 21:36 BJT

美国热股：威瑞森通讯盘初股价下跌，美东固网事业恐面临罢工威胁

路透7月27日 - 在合约协商进行之际，多个代表威瑞森通讯(Verizon Communications) 美国东岸固网事业员工的工会周六表示，这些员工已经投票决定在必要时进行罢工。

威瑞森通讯盘初股价下跌0.48%至45.82美元，上交易日收报46.04美元。(完) 　　

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