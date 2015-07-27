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货币新闻 | 2015年 7月 27日 星期一 21:33 BJT

美国热股：通用电气股价近持平，公司力求发展能源储存系统

路透7月27日 - 通用电气 能源储存业务主管向路透表示，公司希望在管理电力的能源储存系统市场上成为“规模庞大”的业者，预期该行业规模将在2020年之前成长三倍至60亿美元。

通用电气盘初股价微跌0.08%至25.73美元，上交易日收报25.75美元。 　　

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