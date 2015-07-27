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市场报道 | 2015年 7月 27日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开盘下滑，因中国股市跌势引发经济放缓疑虑

路透7月27日 - 美国股市周一开盘下跌，此前中国股市再度出现卖压增加，引发市场对中国经济成长放缓的忧虑。

道琼工业指数 下跌85.92点，或0.49%，报17,482.61点；标普500指数 下跌7.68点，或0.37%，报2,071.97点；Nasdaq综合股价指数 下跌35.26点，或0.69%，报5,053.37点。(完)

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