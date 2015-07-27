USDA报告：7月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透7月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 07/23/2015 07/16/2015 07/16/2015 07/24/2014
初值 修正值 前值
小麦 439,330 493,179 489,089 396,453
燕麦 100 0 0 0
大麦 122 0 0 21,791
玉米 1,108,281 1,162,399 1,161,106 816,065
高粱 159,154 168,200 116,500 179,732
大豆 120,413 307,359 306,379 100,933
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 2,814,321 3,648,820
燕麦 200 100
大麦 4,921 30,547
玉米 40,194,128 41,829,044
高粱 7,958,003 4,133,541
大豆 48,683,740 43,010,886
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开