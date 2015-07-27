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货币新闻 | 2015年 7月 27日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：7月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/23/2015 07/16/2015 07/16/2015 07/24/2014

初值 修正值 前值

小麦 439,330 493,179 489,089 396,453

燕麦 　100 0 0 0

大麦 122 0 0 21,791

玉米 1,108,281 1,162,399 1,161,106 816,065

高粱 159,154 168,200 116,500 179,732

大豆 120,413 307,359 306,379 100,933

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 2,814,321 3,648,820

燕麦 200 100

大麦 4,921 30,547

玉米 40,194,128 41,829,044

高粱 7,958,003 4,133,541

大豆 48,683,740 43,010,886

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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