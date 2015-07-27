欧元债市：二线国家公债收益率攀升，中国疑虑打压较高风险资产

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透伦敦7月27日 - 意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率周一上扬，最高评级的德债收益率保持在三周低位附近，因中国经济成长前景疑虑对续，损及风险偏高资产需求。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。
美国公布的经济数据不佳及商品价格大跌都令全球经济成长前景蒙尘。
对原油供应过剩的担忧使油价持续下跌，导致全球商品市场被大举抛售，也使人再度担心，通胀趋缓可能会令欧洲央行试图将通胀率推升至接近2%的目标的努力受阻。
一项反映欧元区市场通胀预期指标 周一下滑至1.7537%，为七周来最低水准，从7月初触及的1.86%峰值进一步回落。
二线欧元区公债表现落后，西班牙 、葡萄牙 和意大利 10年期公债收益率均上涨2-3个基点，分别报1.93%、2.55%和1.89%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周五不慎在网站上发布文件，其中包含连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估，这令市场更加认为，决策者本周可能不会暗示在9月升息。这一则消息，以及大量债券支付返回债市，扶助抑制高评级公债的收益率。
德国10年期公债收益率 小幅跌至0.647%，稍早跌至约三周最低0.623%。(完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。