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债券 | 2015年 7月 28日 星期二 00:52 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率攀升，中国疑虑打压较高风险资产

路透伦敦7月27日 - 意大利、西班牙及葡萄牙公债收益率周一上扬，最高评级的德债收益率保持在三周低位附近，因中国经济成长前景疑虑对续，损及风险偏高资产需求。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。分析师指出，此前大盘从底部反弹幅度可观，获利盘积累较大，在热点缺失且外围市场普跌背景下，一有风吹草动就会触发大面积获利回吐，预计短线大盘继续震荡整理。

美国公布的经济数据不佳及商品价格大跌都令全球经济成长前景蒙尘。

对原油供应过剩的担忧使油价持续下跌，导致全球商品市场被大举抛售，也使人再度担心，通胀趋缓可能会令欧洲央行试图将通胀率推升至接近2%的目标的努力受阻。

一项反映欧元区市场通胀预期指标 周一下滑至1.7537%，为七周来最低水准，从7月初触及的1.86%峰值进一步回落。

二线欧元区公债表现落后，西班牙 、葡萄牙 和意大利 10年期公债收益率均上涨2-3个基点，分别报1.93%、2.55%和1.89%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周五不慎在网站上发布文件，其中包含连串对美国经济成长及通胀的黯淡预估，这令市场更加认为，决策者本周可能不会暗示在9月升息。这一则消息，以及大量债券支付返回债市，扶助抑制高评级公债的收益率。

德国10年期公债收益率 小幅跌至0.647%，稍早跌至约三周最低0.623%。(完)

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