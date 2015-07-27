美国股市：下挫，因中国股市大跌引发中国经济成长忧虑

* 中国股市周一创八年来最大单日跌幅

* 原油和商品价格下跌，跟随中国股市跌势

* 道指触及2月来最低水准

* Teva同意以405亿美元收购Allergan旗下非专利药业务，两者股价齐升

* 道指下跌0.72%，标普500指数下滑0.58%，Nasdaq指数跌0.96%

路透7月27日 - 美国股市周一下挫，Nasdaq指数下跌近1%，此前中国股市录得八年来最大单日跌幅，对全球第二大经济体经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。

道琼工业指数收位触及2月来最低，Nasdaq指数跌至四周低点，标普500指数收在逾两周最低。

在纽约证券交易所(NYSE)，有480只股票触及52周新低，为10月15日来最多，这是美股另一个负面迹象。

在中国股市周一急跌超过8%后，中国证监会新闻发言人称中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

包括阿里巴巴 和宝尊电商 等美国上市的中国企业下跌。

商品价格恢复旋转式下行走势，汤森路透CRB商品指数 触及六年低位，且油价下滑至四个月低点。

“很难评估是否仅凭中国这一个因素就能重创市场，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson说，“中国经济显着放缓不仅影响美国，也会拖累全球其他国家。”

道琼工业指数 收跌127.94点，或0.73%，至17,440.59点；标准普尔500指数 下滑12.01点，或0.58%，至2,067.64点；Nasdaq指数 收低48.85点，或0.96%，至5,039.78点。

标普500指数10大类股中有九种收低，能源指数 下挫1.35%，为最大跌幅的板块。

美国企业二季度业绩期进行得如火如荼，汤森路透数据显示，分析师预料标普500指数成份股企业总体盈利将下滑0.3%，营收下降3.9%。

这样的业绩可能会使原本已相对偏高的估值进一步攀升。根据StarMine提供的数据，标普500指数市盈率接近16.9倍，高于14.7倍的10年中值。

“估值目前令人堪忧，”嘉信理财交易和衍生产品部门董事总经理Randy Frederick说，“我们真的需要看到企业营收增长。”

美国市场本周主要事件将是美联储为期两日的会议，这是9月前的最后一次会议。美联储仍可能在9月首次升息。

Teva Pharmaceutical 股价暴涨16.41%，至纪录高位72.00美元，此前Teva同意以405亿美元收购Allergan 旗下非专利药业务，Teva已取消对Mylan的收购要约。 Allergan急升6.09%，Mylan暴跌14.51%。

菲亚特克莱斯勒 大跌4.88%，此前美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)对菲亚特克莱斯勒处以1.05亿美元罚款，因在涉及数百万辆汽车召回的失误。

纽约证交所下跌股与上涨股的比率为2.73:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股的比率为2.47:1。

有3只标普500指数成份股触及52周新高，58只触及新低；有21只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，246只触及新低。(完)