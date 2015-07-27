版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.40 -1.62 -1.95 2447831

京东 32.15 -2.49 -7.19 9862019

新浪 40.20 -2.31 -5.43 2102091

搜狐 42.74 -1.94 -4.34 1402328

网易 138.58 -10.07 -6.77 1548167

百度 197.68 -8.57 -4.16 9411322

台湾

台湾积体电路 21.63 -0.01 -0.05 2550645

联电 1.75 -0.01 -0.57 229490

日月光 5.55 -0.01 -0.18 264828

硅品精密 5.83 +0.06 +1.04 1088600

和信超媒体 0.65 -0.03 -4.86 54017

友达 3.58 +0.00 +0.00 607976

中华电信 30.46 +0.12 +0.40 26640

台湾国际航电 42.11 -0.37 -0.87 2336231

香港

中国移动 62.02 -1.73 -2.71 221162

中国联通 13.67 -0.63 -4.41 244666

中国电信 55.29 -1.23 -2.18 12394

中芯国际 4.44 -0.38 -7.88 42835

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 15

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐