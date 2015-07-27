《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月27日

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.40 -1.62 -1.95 2447831
京东 32.15 -2.49 -7.19 9862019
新浪 40.20 -2.31 -5.43 2102091
搜狐 42.74 -1.94 -4.34 1402328
网易 138.58 -10.07 -6.77 1548167
百度 197.68 -8.57 -4.16 9411322
台湾
台湾积体电路 21.63 -0.01 -0.05 2550645
联电 1.75 -0.01 -0.57 229490
日月光 5.55 -0.01 -0.18 264828
硅品精密 5.83 +0.06 +1.04 1088600
和信超媒体 0.65 -0.03 -4.86 54017
友达 3.58 +0.00 +0.00 607976
中华电信 30.46 +0.12 +0.40 26640
台湾国际航电 42.11 -0.37 -0.87 2336231
香港
中国移动 62.02 -1.73 -2.71 221162
中国联通 13.67 -0.63 -4.41 244666
中国电信 55.29 -1.23 -2.18 12394
中芯国际 4.44 -0.38 -7.88 42835
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 15
(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(