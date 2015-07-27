澳新经济指标预测--7月28日-8月4日****

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月28日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月29日(三) 2245 新西兰建筑许可 6月 -- 持平 7月30日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -0.8% +2.4% 0130 澳洲出口价格 第二季 -4.0% -0.8% 进口价格 +1.5% -0.2% 7月31日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 6月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日当周 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% 8月4日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.3% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差27.51 商品/服务进口(较前月) -- -4.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 5.8% HLFS就业增长(较前季) -- +0.7% HLFS就业参与率 -- 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.8% 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 (完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开