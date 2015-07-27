日韩经济指标预测--7月28日-8月4日****

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月27日当周 7月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +0.5% +3.0% 7月29日(三) 2350 日本工业生产 6月初值 +0.3% -2.1% 一个月预估值 -- +1.5% 两个月预估值 -- +0.6% 7月30日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 正67 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- -1.3% (较上年同期) -- -2.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.5% +2.4% (较上年同期) +1.7% +4.8% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 持平 +0.1% 东京地区整体CPI -- +0.3% 2330 日本求才求职比 6月 1.20 1.19 失业率 3.3% 3.3% 7月31日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -7.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +3.0% +5.8% 8月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 -- -2.4% 进口(较上年同期) -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差100 8月2日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余64.4 8月3日当周 8月3日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 8月4日(二) 0000 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 46.1 0130 日本加班工资 6月 -- -1.6% (完)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开