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债券 | 2015年 7月 28日 星期二 07:36 BJT

更新版 1-欧元区经济：IMF认为前景黯淡，建议推迟结束QE

但6月对企业放款下滑0.2%，下滑速度虽说是连续第11个月放缓，但仍暗示出欧洲央行提供的资金大部分流向了消费者而非企业。

IMF在欧元区经济年度报告中称，区内经济复苏正在逐步增强，因油价下跌、欧元走软和欧洲央行的购债行动，但中期来看，区内经济平均潜在成长率仅为1%。

IMF在报告中称，欧元区区内生产总值(GDP)明年增速应从今年的1.5%加快至1.7%，通胀从零升至1.1%，反应仍存在巨大的产出缺口。

不过，Pradhan警告称：“需求长期不足，企业和银行资产负债表受损，以及生产率低下等因素继续限制企业的招聘和投资。”

报告称，中期潜在成长率均值仅为1%，远低于将很多国家失业率降至可接受水平所需的增幅。报告还指出，欧元区经济很容易受负面冲击和长期低成长的拖累。

该地区还需要进行改革，以改善劳动力市场状况并提高生产率。“在欧元区，结构性改革举足轻重，这是该地区落后于诸如经济合作组织(OECB)成员国等国家的地方。”Pradhan说。(完) (编译 李爽/王丽鑫/李婷仪 审校 张涛/王兴亚/徐文焰)

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