金砖国家：7月27日股汇市收盘纵览

路透7月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月27日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.96%，至892.60点。

中国股市：沪综指重挫8.5%创近八年半最大单日跌幅，两市再现千股跌停

中国汇市：人民币续收平无视中国股市暴跌，离岸和衍生品凸显贬值预期

香港股市：收挫逾3%创近三周来最大单日跌幅，遭多重隐忧夹击

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巴西股市：拉美金融市场下滑，因中国股市暴跌重燃对该国经济的担忧，并促使全球投资者避开风险资产。巴西股市指标Bovespa指数 跌1.04%至48,735.543点，受巴西国家石油公司(Petrobras) 股价下挫拖累。

巴西汇市：除中国股市大跌引发全球投资者规避高风险资产外，投资者还担心巴西政府削减预算节省目标的决定有可能导致该国投资级评级不保。雷亚尔 连续第四个交易日下跌，收报3.3620/40，上日收报3.3453/70。

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南非股市：中国股市跌逾8%引发投资者避险情绪高涨，导致整体新兴市场资产下跌。Top-40指数 收跌0.20%至45,768.94点。大盘综合指数 微跌0.11%至51,301.55点。

南非汇市：兰特兑美元创14年新低，关注国内贸易数据及美联储会议

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印度股市：指标股指下跌近2%，为6月2日以来最大单日百分比跌幅，归咎于中国股市大跌，也因为投资者担心，印度若实施更严格的参与凭证(P-Notes)制度，有可能会对外商投资造成冲击。BSE指数 收低1.96%至27,561.38点，NSE指数 下跌1.88%至8,361.00点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.1600，上日收在64.0350/64.0450。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌2.18%至840.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.21%至458.73点。