国际油市：投机客减少布兰特原油净多仓，汽油年内首次转为净空仓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月27日 - 洲际交易所(ICE)周一公布数据显示，7月21日止当周，对冲基金和基金经理调降对布兰特原油价格较长期将上扬的预估，为四周来首次。
7月17-21日当周，大型投机客将布兰特原油期货净多仓调降14,617口至213,429口。
布兰特原油期货7月21日收报每桶57.04美元，本月迄今已跌近16%，原因在于美元上涨，以及主要消费国中国需求低迷，且全球供应过剩加剧。
浏览ICE布兰特原油仓位图表，请点选link.reuters.com/jus96s
同期投机客的汽油期货仓位减少20,045口，整体仓位转至净空仓3,737口，为今年首次。
浏览ICE汽油期货仓位图表，请点选 link.reuters.com/puk69t(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。