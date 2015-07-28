版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 28日 星期二 08:15 BJT

国际油市：投机客减少布兰特原油净多仓，汽油年内首次转为净空仓

路透7月27日 - 洲际交易所(ICE)周一公布数据显示，7月21日止当周，对冲基金和基金经理调降对布兰特原油价格较长期将上扬的预估，为四周来首次。

7月17-21日当周，大型投机客将布兰特原油期货净多仓调降14,617口至213,429口。

布兰特原油期货7月21日收报每桶57.04美元，本月迄今已跌近16%，原因在于美元上涨，以及主要消费国中国需求低迷，且全球供应过剩加剧。

浏览ICE布兰特原油仓位图表，请点选link.reuters.com/jus96s

同期投机客的汽油期货仓位减少20,045口，整体仓位转至净空仓3,737口，为今年首次。

浏览ICE汽油期货仓位图表，请点选 link.reuters.com/puk69t(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐