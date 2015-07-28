《中国重要政经日程》--7月28日

==========================今日重要政经日程==========================

7/28（周二）

*09：30 国家发改委召开新闻发布会，主题是：宏观经济形势与政策，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

*10：00 保监会举行新闻发布会，介绍上半年保险业运行情况。

--09：00 2015第五届库布其国际沙漠论坛开幕式。本届论坛由科技部、国家林业局、内蒙古人民政府、联合国环境规划署、联合国防治荒漠化公约秘书处联合主办。由内蒙古鄂尔多斯市人民政府、中国亿利公益基金会承办。论坛主题是“沙漠生态文明，共建丝绸之路”。

==========================近期重要政经日程==========================

7/29（周三）

*--国新办兹定于上午10时举行新闻发布会，请商务部副部长高燕、中国贸促会副会长于平、广西壮族自治区副主席张晓钦介绍中国—东盟经贸合作暨第12届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等情况，并答记者问。

--由《经济观察报》主办的“2014-2015年度中国最受尊敬企业评选”颁奖典礼定于7月29日在北京-全国政协礼堂举行。

7/31（周五）

--由中国城市和小城镇改革发展中心、《财经》杂志联合主办的2015（夏季）崇礼中国城市发展论坛将于7月31日至8月1日在河北省张家口市崇礼县召开。论坛主题为“解码京津冀——演进趋势与协同红利”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程