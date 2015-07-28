《汇市简讯》美元兑日圆脱离低点但仍不振，市场处于避险模式

2348GMT

* 美元兑日圆从纽约市场低点123.01反弹，但走势似乎仍不振

* 中国股市大跌后，市场避险情绪浓厚

* 美国股市下跌，日经指数可能也下跌，或再度测试20,000点

* 在123.00-05有少量期权到期(2.8亿)，在122.50有更多期权到期(4.45亿)

* 分时图一目均衡云区转换线切入位123.20可能存在支撑，122.18-123.05的一目均衡云区亦有支撑

* 有进口商、投资者和出口商在123.50上方逢低吸纳

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价