《中国报摘》--中国证券报7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会否认国家队不再救市的外界猜测，并指出中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。同时证监会正组织力量对有关线索进行核查是否有恶意做空情形，一经查实，将严厉惩处。
* 其他:
--重庆市集中签约发布了2015年PPP合作项目，金额合计1,300亿元，这是重庆市在去年实施首批1,300亿PPP项目后再次推出PPP项目。重庆市市长黄奇帆表示，重庆将坚定不移推动PPP发展，从今年至2020年的六年内重庆将推出8,000亿PPP项目，平均每年1,300亿。
--截至27日，共有29家上市公司披露了上半年证券投资情况，涉及证券117只，投资金额59.5亿元。其中，13家上市公司出现交叉持股情况，持有股票达54只，投资金额达18.9亿元。
--新三板指数低位徘徊，最能代表新三板流动性的指数“三板做市”昨日成交额仅为9,514万元，是该指数成交额首次萎缩至亿元以下，并创出指数推出以来新低。业内人士表示，分层制度、转板制度、竞价交易制度等一揽子的政策均亟待加速推进。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”