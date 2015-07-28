《中国报摘》--中国证券报7月28日

* 头版头条:

--中国证监会否认国家队不再救市的外界猜测，并指出中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。同时证监会正组织力量对有关线索进行核查是否有恶意做空情形，一经查实，将严厉惩处。

* 其他:

--重庆市集中签约发布了2015年PPP合作项目，金额合计1,300亿元，这是重庆市在去年实施首批1,300亿PPP项目后再次推出PPP项目。重庆市市长黄奇帆表示，重庆将坚定不移推动PPP发展，从今年至2020年的六年内重庆将推出8,000亿PPP项目，平均每年1,300亿。

--截至27日，共有29家上市公司披露了上半年证券投资情况，涉及证券117只，投资金额59.5亿元。其中，13家上市公司出现交叉持股情况，持有股票达54只，投资金额达18.9亿元。