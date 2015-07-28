《新兴市场重要经济事件预告》--7月28日-8月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。
首尔--韩国央行公布7月会议记录。(0700)
菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦宣布未来三年对菲律宾增加融资。(0700)
7月29日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会。(1315)
基辅--乌克兰央行举行货币政策委员会会议(至7月30日)。
曼谷--泰国财政部公布新的经济成长预估(0600)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
7月30日(四)
埃及--埃及央行召开货币政策委员会会议(0600)。
安卡拉--土耳其央行举行记者会，公布季度通胀报告。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
圣地亚哥--智利央行公布7月议息会议的会议记录(1130)。
首尔--韩国央行公布半年度通胀报告(0300)。
7月31日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。
8月3日(一)
暂无重要经济事件。
8月4日(二)
孟买--印度央行举行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”