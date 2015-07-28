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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:22 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月28日-8月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至7月29日)。

首尔--韩国央行公布7月会议记录。(0700)

菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦宣布未来三年对菲律宾增加融资。(0700)

7月29日(三)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会。(1315)

基辅--乌克兰央行举行货币政策委员会会议(至7月30日)。

曼谷--泰国财政部公布新的经济成长预估(0600)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

7月30日(四)

埃及--埃及央行召开货币政策委员会会议(0600)。

安卡拉--土耳其央行举行记者会，公布季度通胀报告。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

圣地亚哥--智利央行公布7月议息会议的会议记录(1130)。

首尔--韩国央行公布半年度通胀报告(0300)。

7月31日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1100)。

8月3日(一)

暂无重要经济事件。

8月4日(二)

孟买--印度央行举行货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 李春喜)

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