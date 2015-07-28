《香港报摘》--经济日报7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中国连续两个数据欠佳，增添市场对经济增长前景忧虑，并触发环球市场避险，美股曾跌逾160点。
**其他**
--通力律师事务所合伙人吕红称，基金互认审批进度比预期久一点，中国证监会目前还没有下发确认信，没有正式受理首批递交的北上申请。
--星展（香港）今年上半年盈利录得创新高的32亿港元，按年升11%；第二季净息差按季扩阔至1.67厘，公司相信下半年可维持相若水平。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”