《香港报摘》--经济日报7月28日

**头版头条**

--中国连续两个数据欠佳，增添市场对经济增长前景忧虑，并触发环球市场避险，美股曾跌逾160点。

**其他**

--通力律师事务所合伙人吕红称，基金互认审批进度比预期久一点，中国证监会目前还没有下发确认信，没有正式受理首批递交的北上申请。

--星展（香港）今年上半年盈利录得创新高的32亿港元，按年升11%；第二季净息差按季扩阔至1.67厘，公司相信下半年可维持相若水平。（完）

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