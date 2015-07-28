《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月28日

*工商时报：

--台塑集团25名员工涉及集体收贿，引发市场譁然。台塑 企业总管理处总经理王瑞瑜表示，这次是现场使用有专利的太空袋，所以有机可趁，是现场问题而非采购机制出问题。未来将会严格把关请购单位的请购单，从源头整顿。

--富邦人寿大陆布局不排除由50%合资子公司改为参股19.9%。富邦金控 27日公告，将投资海外保险公司，昨日董事会并通过与大陆交易相对人签署合作协议，目前就等金管会核准，即会向大陆申请相关投资。

--经济部昨晚宣布，经济部已就资讯科技协定扩大谈判(ITA 2)完成沟通程序，立即通知世贸组织(WTO)，宣布我方同意接受201项产品清单，代表团预计在日内瓦时间27、28日，于WTO总理事会临时动议提出报告。

*经济日报：

--房地合一虽定案，房市仍有隐忧;受苗栗县政府发不出薪水影响，业界预料各地将掀起调税救财政风潮，明年公告地价、公告现值可能同步大涨，为房市带来新冲击。

--利空交杂，台股加速度赶底，融资追缴令疯狂杀出，营业员早上忙到没时间休息不断急扣客户补钱，而整户维持率降至148%左右，其中融资维持率已掉到145%，法人指出，这两天再不止跌，全体持有多单的散户都将断头被迫出场。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。