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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:22 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月28日-8月4日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/28 意大利 标售零息/BTP债券 7/28 美国 发售两年期公债 7/28 日本 标售两年期公债 7/29 意大利 标售国库券

7/29 美国 发售五年期公债

7/29 美国 发售两年期浮息公债 7/30 美国 发售七年期公债 7/30 意大利 标售中长期债券 7/30 日本 标售三个月期贴现国库券 8/3 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/4 日本 标售10年期公债 8/4 英国 标售2025年到期票息2%公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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