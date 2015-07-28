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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:28 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月28日-8月4日

路透7月28日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(二)

华盛顿--美联储召开为期两天的议息会议(至7月29日)。

7月29日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)。

7月30日(四)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在博鳌亚洲论坛金融合作会议上发表讲话(0030)。

日本京都--日本央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说。(0130)。

7月31日(五)

暂无重要经济事件。

8月3日(一)

暂无重要经济事件。

8月4日(二)

悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0430)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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