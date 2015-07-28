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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:41 BJT

《全球汇市》日圆持坚，关注美联储会议及中国股市

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1094 1.1091 0.03 -8.29 1.2097

美元/日圆 123.16 123.22 -0.05 3.10 119.68

欧元/日圆 136.61 136.71 -0.07 -5.93 144.78

美元/瑞郎 0.9616 0.9623 -0.07 -3.27 0.9941

英镑/美元 1.5564 1.5556 0.05 -0.06 1.5573

美元/加元 1.3024 1.3038 -0.11 12.10 1.1618

澳元/美元 0.7282 0.7268 0.19 -10.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6637 0.6600 0.56 -14.88 0.7797

澳元/日圆 89.690 89.560 0.15 -8.23 97.750

新西兰元/日圆 81.740 81.330 0.50 -12.58 93.310

英镑/日圆 191.69 191.68 0.01 3.15 186.38

澳元/新西兰元 1.0969 1.0995 -0.24 4.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/李春喜/李婷仪 审校 白云/龚芳/许娜/张若琪/王丽鑫)

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