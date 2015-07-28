《全球汇市》日圆持坚，关注美联储会议及中国股市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1094 1.1091 0.03 -8.29 1.2097
美元/日圆 123.16 123.22 -0.05 3.10 119.68
欧元/日圆 136.61 136.71 -0.07 -5.93 144.78
美元/瑞郎 0.9616 0.9623 -0.07 -3.27 0.9941
英镑/美元 1.5564 1.5556 0.05 -0.06 1.5573
美元/加元 1.3024 1.3038 -0.11 12.10 1.1618
澳元/美元 0.7282 0.7268 0.19 -10.85 0.8168
新西兰元/美元 0.6637 0.6600 0.56 -14.88 0.7797
澳元/日圆 89.690 89.560 0.15 -8.23 97.750
新西兰元/日圆 81.740 81.330 0.50 -12.58 93.310
英镑/日圆 191.69 191.68 0.01 3.15 186.38
澳元/新西兰元 1.0969 1.0995 -0.24 4.78 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/李春喜/李婷仪 审校 白云/龚芳/许娜/张若琪/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”