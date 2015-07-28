《香港报摘》--信报7月28日

**头版头条**

--A股再度暴泻，中国证监会深夜发文安抚市场，指退市之说“完全不符合事实”，并强调中证金没有退出。

**其他**

--香港电讯 董事总经理艾维朗称，公司已成立新公司进军流动支付市场，首炮是伙MasterCard和大新银行 推出手机钱包。

--国美电器 收购大股东资产被质疑作价过高，公司首席财务官方巍对此表示，计及国美支付的管理及采购服务费用后，收购业务去年盈利5.3亿元人民币，测算历史市盈率约16倍。

--中国铁路总公司发布通知自7月26日起全国高铁、动车停止赠送西藏5100 的冰川矿泉水，受消息打击，该股急跌12.7%。

--与腾讯 友好的内地风险投资基金金沙江资本公布设立50亿美元全球并购基金，利用杠杆收购方式收购海外资产。（完）

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