《香港报摘》--信报7月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--A股再度暴泻，中国证监会深夜发文安抚市场，指退市之说“完全不符合事实”，并强调中证金没有退出。
**其他**
--香港电讯 董事总经理艾维朗称，公司已成立新公司进军流动支付市场，首炮是伙MasterCard和大新银行 推出手机钱包。
--国美电器 收购大股东资产被质疑作价过高，公司首席财务官方巍对此表示，计及国美支付的管理及采购服务费用后，收购业务去年盈利5.3亿元人民币，测算历史市盈率约16倍。
--中国铁路总公司发布通知自7月26日起全国高铁、动车停止赠送西藏5100 的冰川矿泉水，受消息打击，该股急跌12.7%。
--与腾讯 友好的内地风险投资基金金沙江资本公布设立50亿美元全球并购基金，利用杠杆收购方式收购海外资产。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”