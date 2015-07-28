《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月28日

路透香港7月28日 - 下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7507港元 ) 美股道琼工业指数周一收低127.94点，或0.73%，报17,440.59点。因中国股市大跌，对全球第二大经济体 经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 119.920 -4.05 61339 9.295 -0.80 中国铝业 8.860 -6.24 32449 2.747 -1.55 中国移动 62.020 -2.71 221162 96.140 -0.58 中国人寿 18.570 -4.92 171414 28.786 -0.91 中石油 95.170 -4.75 43532 7.376 -1.25 中石化 73.600 -3.95 34436 5.705 -1.48 汇丰控股 43.890 -0.41 1064675 68.036 0.42 中电信 55.290 -2.18 12394 4.285 -1.03 中国联通 13.670 -4.41 244666 10.595 0.33 兖州煤业 5.450 -9.62 46142 4.224 -1.31 华能国际 47.950 -3.23 12824 9.291 -0.95 南方航空 50.410 -9.40 20268 7.814 -1.95 东方航空 44.340 -6.50 14105 6.873 -0.39 中芯国际 4.440 -7.88 42835 0.688 -1.68 （完）