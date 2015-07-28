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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:29 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月28日

路透香港7月28日 - 
 下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7507港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数周一收低127.94点，或0.73%，报17,440.59点。因中国股市大跌，对全球第二大经济体
 经济成长降温可能拖累其贸易伙伴的担忧加重。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       119.920   -4.05      61339             9.295      -0.80
 中国铝业                       8.860   -6.24      32449             2.747      -1.55
 中国移动                      62.020   -2.71     221162            96.140      -0.58
 中国人寿                      18.570   -4.92     171414            28.786      -0.91
 中石油                        95.170   -4.75      43532             7.376      -1.25
 中石化                        73.600   -3.95      34436             5.705      -1.48
 汇丰控股                      43.890   -0.41    1064675            68.036       0.42
 中电信                        55.290   -2.18      12394             4.285      -1.03
 中国联通                      13.670   -4.41     244666            10.595       0.33
 兖州煤业                       5.450   -9.62      46142             4.224      -1.31
 华能国际                      47.950   -3.23      12824             9.291      -0.95
 南方航空                      50.410   -9.40      20268             7.814      -1.95
 东方航空                      44.340   -6.50      14105             6.873      -0.39
 中芯国际                       4.440   -7.88      42835             0.688      -1.68
 
    （完）

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