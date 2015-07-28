中国个股：银润投资拟定向增发筹至多55亿元，收购在美上市的学大教育

路透上海7月28日 - 海外上市的中概股回归再添一例。厦门银润投资股份有限公司 周一晚间向学大教育 提出私有化计划，收购总价款约3.69亿美元。公司拟通过定向增发筹资至多55亿元人民币，其中约23亿元用于收购学大教育。

公告指出，公司拟以2.75美元／股（合5.5美元／ADS）收购学大教育100%股权。根据学大教育的结构特点，为完成对学大教育的全面收购，解除VIE（可变利益实体）结构，完成对其境内经营实体的收购，银润投资已与学大教育各相关方签署多项协议。

银润投资拟向包括学大教育员工等为参与对象的员工持股计划在内的10家机构定向发行股份，募集资金除用于收购学大教育外，还将投入设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设两个项目。定向增发的其他细节仍有待细化。

目前学大教育多位创始股东，例如公司董事长李如彬和首席执行官金鑫等已签约支持该项收购。这些创始股东拥有学大教育约58.4%股份。学大教育预计今年第四季内完成该私有化计划。

银润投资提出的私有化价格，较学大教育上周五收市价3.21美元高出71.3%，较4月20日其发出私有化建议前的最后交易价格高出95%。受该消息刺激，学大教育周一暴涨，收于4.82美元，涨50.2%。