《交易视点》台债受惠基本面不佳与股市疲软，料中性偏多--元大宝来证

路透台北7月28日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾在未来基本面出现疑虑，电子业受到大陆红色供应链及美国APPLE对未来保守看法的冲击，景气灯号也亮蓝灯，对债市是一大利多，台股表现疲弱也强化公债走势，殖利率在追价保守，可能持续碎步滑落，维持中性偏多看法，预估本周10年104/5 成交区间为1.45%-1.50%，而5年券104/9R期 则在0.95%-1.0%之间。

市场开始关注在今日起为期两天的FOMC会议，若美联储计划今年9月升息，可能在此次会议后就透露出某些讯息，然而目前影响升息的关键点依然在于通膨，其主因于商品价格下滑及强势美元；另一方面，在中国大规模的救市措施后，股市在昨日又出现爆跌8.48%，令人不禁怀疑往后是否还埋有未爆弹，避险需求增温。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)